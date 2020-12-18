Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 13. haftada karşılaşacak olan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 12 maça çıkan Trabzonspor, 14 puanla ligin 14. sırasında bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayarak 13. sırada yerini aldı. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan 13. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının da yayıncısı beIN SPORTS. Bu karşılaşmayı Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Rizespor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Trabzonspor (1B), bu karşılaşmalarda toplam 27 gol attı (ortalama 3.9 gol).

Trabzonspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor (1B 6M), rakibini en son Aralık 2015'te mağlup edebildi. O karşılaşmada sahadan 3-0 galip ayrılan Rize ekibi, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini elde etmişti.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Rizespor arasında oynanan son 10 maç toplam 41 gole sahne oldu (Trabzonspor 28-13 Rizespor).

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıktığı dört Süper Lig maçının üçünde gol yemeyen Trabzonspor (2G 2B), aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 26 karşılaşmada yapabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son 14 dış saha maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (3B 10M), tek galibiyetini bu sezon Sivasspor karşısında aldı (2-0).

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda