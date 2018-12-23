Trabzonspor-Çaykur Rizespor:4-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx)- Kamil Ahmet (xx), Hüseyin (xxx), Hosseini (xx), Novak (xxx)- Onazi (x)(Dk.32 Kucka x), Yusuf (xxx)- Abdülkadir Ömür (xxxx)(Dk.88 Abdülkadir Parmak), Amiri (xxx)(Dk.78 Ekuban xx), Nwakaeme (xxxx)- Rodallega (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x)(Dk.46 Ujkani x)- Orhan (x)(Dk.78 Robin Yalçın x), Saadane (xx), Brabec (xx), Mehmet (xx)- Petrucci (xx), Abdullah (x)(Dk.46 Mustafa xx)- Samudio (x), Boldrin (xx), Umar (xxx)- Muriqi (x)

GOLLER: Dk.24-68 Abdülkadir Ömür, Dk.79 Rodallega, Dk.90+3 Nwakaeme (Trabzonspor) - Dk.84 Umar (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Ekuban, Kucka, Abdülkadir Parmak (Trabzonspor), Mustafa, Boldrin (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavili takım puanını 29'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki farkı 6'ya indirirken, 12 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligin son sırasında yer aldı.

5'inci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan Kamil Ahmet'in kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.

7'nci dakikada Samudio'nun pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Boldrin bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

17'nci dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Novak'ın ceza sahası sol çaprazından ortasında savunmaya da çarpan top penaltı noktası üzerindeki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı, onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

27'nci dakikada Abdullah'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şutta Uğurcan üzerine gelen topu yatarak kontrol etti.

33'üncü dakikada ceza sahası yayının üzerinden Umar Aminu'nun kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan kornere çeldi.

40'ıncı dakikada penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Umar Aminu'nun kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden Yusuf'un kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.

46'ncı dakikada Rodallega'nın ceza alanı sol çaprazında yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

53'üncü dakikada Muriqi'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şutu Uğurcan yatarak kontrol etti.

58'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarı çıktı.

68'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza alanı dışında Abdülkadir Ömür'e geldi. Onun sol ayağıyla yaptığı vuruşta yerde seken top kaleci Samir Ujkani'yi yanıltarak ağlarla buluştu: 2-0.

70'inci dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa, arka direkte topa iyi hareketlenen Brabec'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

79'uncu dakikada ceza alanında Nwakaeme'nin pasında altı pas üzerinde topla buluşan Rodallega'nın bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda kaleci Ujkani'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

84'üncü dakikada Muriqi'nin pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Umar Amini'nun şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın kapattığı sağ köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

90+3'üncü dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR'DA ONAZI, ÇAYKUR RİZESPOR'DA GÖKHAN DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, 29'uncu dakikada orta sahada boş alanda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen ve sedye ile sahayı terk eden Onazi'nin yerine 32'nci dakikada Kucka dahil oldu. Çaykur Rizespor'da ise ilk yarıda belinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen kaleci Gökhan Akkan, ikinci yarının hemen başında yerini Ujkani'ye bıraktı.

ABDÜLKADİR SİFTAH YAPTI

Bu arada Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk golünü Çaykur Rizespor maçında kaydetti. Bu maç öncesine kadar yaptığı 3 asistle takımına katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, 2017-18 sezonunu 3 gol ve 6 asistle tamamlamıştı.

4'ÜNCÜ GOLDEN SONRA GERGİNLİK

Trabzonspor'un attığı 4'üncü golün ardından santra vuruşu öncesi Abdülkadir Parmak ile Boldrin arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik yatıştırılırken, daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nda (VAR) pozisyonu izleyen hakem Fırat Aydınus Abdülkadir Parmak ile Boldrin'e sarı kart gösterdi.

KOLBASTILI KUTLAMA

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Trabzonsporlu futbolcular sahanın ortasında kolbastı oynayarak galibiyeti kutladılar.

(FOTOĞRAFLI)

DHA