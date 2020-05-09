Trabzonspor çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü
TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla...
TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT