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Trabzonspor çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla...

Trabzonspor çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: AA




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