Trabzonspor çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.





Kaynak: AA