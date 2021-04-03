Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler..
Süper Lig'in 32.haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Sivasspor -Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...
İki hafta süren milli maç arasının sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 32.hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Trabzonspor zorlu maçta kozlarını paylaşacak.
SİVASSPOR -TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Cumartesi (bugün) oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Cehun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
SİVASSPOR -TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Sivasspor ve Trabzonspor takımlarının muhtemel ilk 11'leri şöyle:
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Robin, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, A.Parmak, Bakasetas, Yunus, Nwakaeme, Ekuban