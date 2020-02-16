Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli" dedi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, uzun bir aradan sonra liderliğe yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Çimşir, "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. 65-70 dakika oyunun hakimi bizdik. Hem tempo, oyunu forse etme anlamında ciddi pozisyonlarımız var. Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra rakip oyun içinde kalmaya çalıştı. Skoru artıramadığımız için, skorun verdiği geri çekilmeler oldu" diye konuştu.

"1 OYUNCU ÜZERİNDEN GALİBİYETİ DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Obi Mikel'in takım için önemli oyuncu olduğunu ifade eden Çimşir, 5 oyuncularının daha sarı kart sınırında olduğunu, yollarına sağlam oyuncularla devam edeceklerini anlattı. Çimşir, Rıza Çalımbay'ın Sörloth'un oynamasına şok oldukları biçiminde açıklamalarının sorulması üzerine de "Sörloth için normal şartlarda bizim beklediğimiz 1 maç cezaydı. 2 maç verdiler, sonra hatalarından döndüler. Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi. Özellikle 65-70 dakika iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 1 oyuncu üzerinden galibiyeti değerlendirmek doğru değil" yanıtını verdi.

NWAKAEME'NİN ARKA ADALESİNDE GERİLME

Maçtan sakatlığı nedeniyle çıkan Nwakaeme'nin durumunun ciddi olacağını düşünmediğini kaydeden Çimşir, "Arka adalesinde gerilme olduğunu söyledi. Biz de çok riske etmedik, kendi de çıkmak istedi. Yarın tablo daha net oturur çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki gün içinde durumuyla alakalı net bilgilendirme yaparız" ifadelerinde bulundu.

RIZA ÇALIMBAY: 11 GÜNDE 3 MAÇ OYNADIK

Demir Grup Sivasspor Teknin Direktörü Rıza Çalımbay ise ilk golü erken yediklerini belirterek, "Trabzon'da oynamak çok zor yani çünkü ben de daha önce yaşadım. Burada Trabzon taraftarı şu anda havaya girmiş durumda, takımı ile bütünleşmiş durumda. O yüzden buraya geldiğimizde zor bir maç olacağını bekliyorduk. Ama bu kadar erken gol yiyeceğimizi beklemiyorduk. O kadar da tedbirler almıştık. Ama maalesef ilk yediğimiz golün biraz erken olması isterseniz takımda bir telaş oldu. Trabzonspor takımında da tabii ki bir güven geldi, taraftarı daha da coşkulu şekilde destekledi ve bizim için bir zor maç başladı. Biz ilk gole razıydık, golü erken yemimiz de bir bakıma iyi oldu. Yani onun telafi etme sansımız da vardı fakat ikinci golü hiç beklemiyorduk. Biz gol atarken yani kornerden gol ararken gol yedik. Yine de oyundan kopmadık. İkinci yarı değişiklikler oldu, arkadaşlarımızın etkili olmasından dolayı da çok iyi niyet pozisyonlar da yakaladık. Bizim bu aralar bir şansızlığımız vardı çünkü 10 gün 11 günde 3 tane maç oynadık" şeklinde konuştu.

"ŞOK OLDUK, BEKLEMİYORDUK"

Sörloth'un kırmızı kart cezasının tahkimden 1 maça düşürülmesiyle şok olduklarını söyleyen Çalımbay, şöyle dedi: "Buraya gelirken zaten bir sürü sakatımız vardı. Hamle yapamıyorduk. Bugün de 2 tane sol bek birden sakatlandı, stoperimiz sakatlandı. Mecburen öyle değişiklikler yaptık. Ama ben yine de takımdan memnunum özellikleri son 20-25 dakika gerçekten mükemmel oynadık. Oyun Trabzon'un sahasındaydı. Üzüldük kaybetmeyebilirdik, berabere kalabilirdik veya girdiğimiz pozisyonlardan bir tane gol yapabilirdik. Dediğim gibi takımın belki yorgunluğundan olabilir. Bizim için şok olan şey; Trabzon takımının baktığınız zaman en formda adamı Sörloth. O da oynamayınca tabii bizim için avantaj olmuştu. Ama son dakikada bir şey olunca, oynayınca tabii ki Trabzon belli bir güç kazanmış oldu. Çünkü sezon başından beri gerçekten mükemmel bir grafik çiziyor. Bizim için şok oldu, beklemiyorduk oynayacağını. Cumartesi günü falan öğrendik. Tabii ki dikkat etmemize rağmen gerçekten iyi başladı, çok iyi oynadı ve biz de dediğim gibi kopmadan oynayıp, yapabileceğimiz ne varsa hepsini verdik, 1 gol atabildik sadece."

"UĞUR'UNKİ DÖNMEDİ, SÖRLOTH'UN Kİ DÖNDÜ"

'Şok olduk" çıkışına ilişkin soru üzerine konuşan Çalımbay, "Çünkü cezası belliydi, 2 maç ceza almıştı. Biz onun oynayacağını beklemiyorduk. Haber gelince tabii ki bir anda olduğu için onu söyledim. Şok olma olayı o. Şöyle örnek verirsek o zaman; bizim Uğur, Beşiktaş maçında adama girdi ve böyle normal bir faul ve 2 maç verdiler Uğur'a. Ortada bir şey yok. Biz de tahkime gittik ama bizimkini yapmadılar. 2 maç aldı çocuk. O yüzden dolayı "dönmez" dedik. Yani bizim Uğur'un da oldu dönmedi. Biz onu dedik. Uğur'unki dönmedi Sörloth'un ki döndü. Beklemiyorduk açıkçası" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Kaynak: DHA