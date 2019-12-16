Trabzonspor - Denizlispor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Maç, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega
TRABZONSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
20.00'de başlayacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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