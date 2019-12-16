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Trabzonspor - Denizlispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor - Denizlispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Maç, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega

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20.00'de başlayacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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