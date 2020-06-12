Göztepe Trabzonspor maç sonucu | Göztepe Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor, koronaviürüs salgını nedeniyle ara verilen ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşısında 16. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bordo-Mavili ekip 52. dakikada Caleb Ekuban'ın attığı golle skoru 2-0'a çıkararak farkı artırdı. 57. dakikada Alpaslan Öztürk, skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor, 84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle maçtan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

2. dakikada defansın hatasından yararlanıp topu ceza sahası içine sürükleyen Sörloth'un pasında topla buluşan Novak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere attı.

4. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı yine kaleci Beto kornere çeldi.

6. dakikada defansın hatasında meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Halil Akbunar'ın pasında, Castro'nun vuruşunda top kalenin yanından auta gitti.

16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza alanı içinde altı pasta iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan 2 oyuncuyu çalımlayıp vurduğu top, direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Novak'ın sol kanattan yaptığı ortada defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Abdülkadir Ömür'un şutunda top, direğin üstünden auta çıktı.

28. dakikada Guilherme'nin hareketi sonrası Castro ceza sahası önünde yerde kaldı. Ceza yayının hemen dışında serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.

34. dakikada Sörloth, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Ekuban'a attı. Ekuban'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

37. dakikada Jerome'nin sağ taraftan ortasında defanstan dönen topu alan Castro, meşin yuvarlağı Soner Aydoğdu'na verdi. Soner Aydoğdu'nun şutunda, top dışarı gitti.

41. dakikada Guilherme, orta sahada Castro'ya yaptığı müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

47.dakikada gelişen Göztepe atağında sol çarpazda topun gelişine Serdar Gürler vurdu kaleci Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı

48.dakikada sol kanattan gelen ortaya kafayı Serdar Gürler vurmak istedi ama başarılı olamadı

Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. Orta alanda topu kazanan Sörloth, ceza sahasına kadar sürkledi içeri girdiği anda Poko'nun hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

52.dakika Trabzonspor Ekuban'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.

Göztepe penaltı vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Manuel da Costa, Jerome'u düşürünce hakem önce VAR incelemesi yaptı ardından penaltı kararını verdi

57.dakika Göztepe takımı Alpaslan'ın penaltı golü ile farkı 1'e indirdi

Hakem Zorbay Küçük ayrıca itirazlarına devam eden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sarı kart verdi

61.dakikada Göztepe takımında Jerome orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Böylece Jerome cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

63.dakikada Göztepe takımında oyundan Halil Akbunar çıktı yerine Wilczek girdi

64.dakikada ceza sahası dışından Wilczek vurdu top üstten auta gitti

68.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Nwakaeme çıktı yerine Ndiaye girdi

74.dakikada Göztepe, Andre Castro ile etkili geldi sol çaprazdan sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı ama top auta gitti

78.dakikada Göztepe takımında oyundan Soner çıktı yerine Mossoro girdi

78.dakikada Göztepe takımında oyundan Jerome çıktı yerine Deniz Kadah girdi

79.dakikada sol kanattan Serdar ceza sahasına ortaladı, gelen ortaya kafayı savunma vurdu ve topu uzaklaştırdı

80.dakikada Göztepe takımında Berkan yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

83.dakikada gelişen Göztepe atağında sol kanattan gelen ortaya kafayı Deniz Kadah vurdu top az farkla auta gitti

84.dakika Trabzonspor Berkan'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-1 yaptı

86.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Abdülkadir Ömür çıktı yerine Serkan Asan girdi

90.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Ekuban çıktı yerine Hüseyin Türkmen girdi

86.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Sörloth çıktı yerine Doğan girdi

Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 galip bitirdi

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Göztepe-Trabzonspor maçı seyircisiz oynandı.

Maç öncesi Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek önlemin alındığı statta, tüm görevlilerin ateşleri ölçüldükten sonra stada girişlerine izin verildi.

Futbolcular dışında antrenörler ve tüm görevlilerin maske taktıkları görüldü. Futbolcular yedek kulübesinde maskeyle oturdu.

Sosyal mesafe kuralları gereği bazı oyuncular, yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribünden belli aralıklarla oturarak maçı takip etti.

Göztepe taraftarları da stat dışında toplanıp, takımlarına tezahüratlarıyla sesini duyurmaya çalıştı.