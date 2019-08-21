Trabzonspor dev transferi duyurdu!

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

1989 doğumlu Daniel Sturridge, futbola Aston Villa altyapısında başladı. 2003 yılında ise Manchester City teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2006 yılına kadar altyapıda top koşturdu. M.City'de A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncu 2007/08 sezonunda kariyerininde yeni bir dönem başladı. Profesyonel olarak M.City formasıyla 26 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

2009/10 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Sturridge ilk sezonda takımı ile 20 maça çıktı. Burada sergilediği performansla Chelsea'nin Premier Lig ile İngiltere FA Cup'ı kazanmasını sağladı. Chelsea formasıyla 63 maça çıkan Daniel Sturridge, 2013/14 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Sturridge Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıkan forvet oyuncusu burada ilk sezonda 33 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. Liverpool ile toplanda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol atma başarısı gösterdi. ki hafta liderliği kaybetmişti.