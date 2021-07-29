Trabzonspor Dorukhan'ı renklerine bağlıyor! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı!

Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışı içerisinde bulunmayı isteyen bordo mavili ekipte transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Yabancı oyuncu sayısı oldukça fazla olan Karadeniz temsilcisi, yerli oyunculara yönelmiş durumda. Bir süredir Dorukhan Toköz'le görüşme halinde olan bordo mavililerin anlaşma sağladığı ifade edildi.

YURTDIŞI PLANLARI GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrılarak yurtdışında oynamak isteyen Dorukhan Toköz, menajeri vasıtasıyla birçok Avrupa kulübü il görüşmüş ancak kimseyle anlaşma sağlanamamıştı. Boşta kalan oyuncu için Abdullah Avcı çağrıda bulundu. Avcı'nın oyuncuyu telefonla arayarak takıma çağırdığı ifade edildi. Dorukhan bu teklifi kabul etti.

Milli oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Dorukhan Toköz, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkıp 3 asist yapmıştı.. Milli oyuncunun kararını kısa süre içinde bildirmesi bekleniyor.