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  4. Trabzonspor Dorukhan'ı renklerine bağlıyor! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı!

Trabzonspor Dorukhan'ı renklerine bağlıyor! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı!

Gelecek sezon için şampiyonluk planları yapan Trabzonspor'da yerli oyuncu sayısını artırmak için girişimler devam ediyor. Birçok isimle görüşmeler yapan bordo mavili ekibin, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz ile anlaşma safhasında olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Dorukhan'ı renklerine bağlıyor! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı!

Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışı içerisinde bulunmayı isteyen bordo mavili ekipte transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Yabancı oyuncu sayısı oldukça fazla olan Karadeniz temsilcisi, yerli oyunculara yönelmiş durumda. Bir süredir Dorukhan Toköz'le görüşme halinde olan bordo mavililerin anlaşma sağladığı ifade edildi.

Trabzonspor Dorukhan'ı renklerine bağlıyor! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı!

YURTDIŞI PLANLARI GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrılarak yurtdışında oynamak isteyen Dorukhan Toköz, menajeri vasıtasıyla birçok Avrupa kulübü il görüşmüş ancak kimseyle anlaşma sağlanamamıştı. Boşta kalan oyuncu için Abdullah Avcı çağrıda bulundu. Avcı'nın oyuncuyu telefonla arayarak takıma çağırdığı ifade edildi. Dorukhan bu teklifi kabul etti.

Milli oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Dorukhan Toköz, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkıp 3 asist yapmıştı.. Milli oyuncunun kararını kısa süre içinde bildirmesi bekleniyor.

Trabzonspor Dorukhan'ı renklerine bağlıyor! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı!

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