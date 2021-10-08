Trabzonspor, Edgar IE ile yola devam ediyor! Sözleşme uzatılacak!

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıkan Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği sürüyor. Ligdeki ilk 8 haftada topladığı 18 puan ile Fenerbahçe'nin ardında ikinci sırada yer alan bordo mavililer, stoperleri ile yola devam etmek istiyor. Bu kapsamda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edgar IE ile sözleşme uzatmak isteyen fırtına, Portekizli oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.

FEYENOORD'A KİRALANMIŞTI

Trabzonspor, 17 milyon 500 bin Euro karşılığında Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak Edgar IE'yi kadrosuna katmıştı. Bordo mavili ekip, Portekizli stoperi 2019-20 sezonunda Feyenoord'a kiraladı. Sezonu Feyenoord'da tamamlayan Edgar, 19 maç oynamasının ardından sezon sonu Trabzonspor'a geri dönmüştü.

İSTİKRAR ABİDESİ OLDU

Ne şekilde bir performans sergileyeceği belli olmayan Edgar, geldikten sonra tam anlamıyla bir istikrar abidesine dönüştü. İlk sezonunda Karadeniz temsilcisi ile 20 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 maçın tamamında forma giyen tek isim oldu. Fırtına ile toplamda 52 maça çıkan Edgar başarılı performansı ile dikkat çekti.

OPSİYON KULLANILACAK