2 Şubat Salı Bim kataloğu | Bim 2 Şubat 2021 katalog | Kadın giyimSüper Lig'de ara transfer dönemi kapanıyor! İşte dikkat çeken imzalar...Çukur 114 bölüm full izle tek parça canlı SHOW TV | Çukur son bölüm izle YoutubeCumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Ali kim? | Hz. Ali kimdir? | Hz. Ali hayatıSon dakika... İzmirlilerin psikolojisi bozuldu: Karaburun'da 4,7 depremDüğünde şoke eden anlar! Eski sevgilisine sarılmak için kocasından izin istediMEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: 100 bin bedava tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır?Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Hadise'den yeni akım: "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin!"Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan kimdir? Nerede yaşıyor? Mesleği ne?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor, Efecan Karaca'yı kadrosuna katıyor!

Trabzonspor, Efecan Karaca'yı kadrosuna katıyor!

Ara transferin son günlerinde atağa kalkan bordo-mavililer, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak üzere.

Trabzonspor, Efecan Karaca'yı kadrosuna katıyor!

Süper Lig'in 8. haftasında sezona başladığı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile anlaşmıştı. Avcı ile yükselen bir form grafiği çizen bordo-mavililer, son olarak Beşiktaş derbisinde 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi. 

Transferin son günlerini de hareketli geçiren Trabzonspor, Berat Özbayrak, Bakasetas ve Yunus Mallı'nın ardından Efecan Karaca'yı da bitirmeye çok yakın. 

NTV Spor'un haberine göre, oyuncu ve kulübüyle anlaşan bordo-mavili yöneticiler, transferi kısa sürede açıklamayı planlıyor. 

2013'te Kartalspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. 5 kez Milli Takım formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 15 lig maçına çıktı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT