Trabzonspor, Efecan Karaca'yı kadrosuna katıyor!

Süper Lig'in 8. haftasında sezona başladığı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile anlaşmıştı. Avcı ile yükselen bir form grafiği çizen bordo-mavililer, son olarak Beşiktaş derbisinde 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi.

Transferin son günlerini de hareketli geçiren Trabzonspor, Berat Özbayrak, Bakasetas ve Yunus Mallı'nın ardından Efecan Karaca'yı da bitirmeye çok yakın.

NTV Spor'un haberine göre, oyuncu ve kulübüyle anlaşan bordo-mavili yöneticiler, transferi kısa sürede açıklamayı planlıyor.

2013'te Kartalspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. 5 kez Milli Takım formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 15 lig maçına çıktı.