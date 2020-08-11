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Trabzonspor, Elneny'e talip oldu!

Transferde şu ana kadar iki ismi açıklayan Trabzonspor, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohammed Elneny'i gündemine aldı.

Trabzonspor, Elneny'e talip oldu!

Süper Lig'de sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olan Trabzonspor, ligi 2. sırada bitirerek şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Bordo mavili ekip, transferde şu ana kadar Anders Trondsen ve Stiven Plaza ile anlaşma sağladı. Yeni sezonda, Hüseyin Çimşir'in ayrılığının ardından geçici olarak takımın başında iki maça çıkan Eddie Newton ile devam etme kararı alan Trabzonspor, transferde vites arttırmak istiyor.

Trabzonspor, Elneny'e talip oldu!

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı ve siyah-beyazlı ekipte başarılı bir performans sergileyen orta saha oyuncusu Mohammed Elneny'i gündemine alan Trabzonspor, oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mısırlı yıldız ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yöneticileri, 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi Arsenal'e 1.5 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor.

Elneny'yi takımda düşünmeyen Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor. Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse, sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, Elneny'e talip oldu!

GUİLHERME'DEN İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Öte yandan Federasyonun açıkladığı harcama limitine de uymaya çalışan Trabzonspor, Guilherme'den yıllık ücretinde indirim talep etti.

Bordo mavililer, Brezilyalı yıldızın bir milyon 200 bin euro olan maaşını 750-800 bin euro seviyesine çekmek istiyor.

Guilherme'nin kısa süre içinde yönetime kesin yanıtını vereceği bildirildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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