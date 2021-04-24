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Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek galibiyet sevinci yaşadı.

Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!

Süper Lig'de 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, bugün Medical Park Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Salibur'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12.dakkada Berat'ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk'un eline çarptı. VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano'nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!

STAT

Medical Park

HAKEMLER

Ali Şansalan xx, Serkan Ok, Mehmet Can Hanoğlu 

Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!

MAÇIN İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!

FATİH KARAGÜMRÜK

Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat, Biglia, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Jimmy Durmaz(Ndao dk. 29), Salibur, Mevlut

Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Borini, Muhammed, Campi, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Lens, Bertolacci

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Djaniny (dk. 15 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Marlon (Trabzonspor)

MAÇ SONUCU

Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük takımını 2-0 mağlup etti.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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