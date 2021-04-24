Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig'de 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, bugün Medical Park Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Salibur'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12.dakkada Berat'ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk'un eline çarptı. VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano'nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
STAT
Medical Park
HAKEMLER
Ali Şansalan xx, Serkan Ok, Mehmet Can Hanoğlu
MAÇIN İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR
Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
FATİH KARAGÜMRÜK
Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat, Biglia, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Jimmy Durmaz(Ndao dk. 29), Salibur, Mevlut
Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Borini, Muhammed, Campi, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Lens, Bertolacci
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Djaniny (dk. 15 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kart: Marlon (Trabzonspor)
MAÇ SONUCU
Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük takımını 2-0 mağlup etti.