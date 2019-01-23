Trabzonspor farklı skorla bir üst turda

Trbzonspor Ziraat Türkiye kupası son 16 tur ikinci maçında deplasmanda Balıkkesir Baltokspor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı

Maçın ilk yarısında trabzonsporun 32 dakikada Filip Novák'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, bu golden iki dakika sonra balıkesir baltokspor 34. dakikada A'Beka,,gölüne engel olamadı ve maçın ilk yarısı 1-1 skorla sona erdi

Maçın ikinci yarısında tecrübesini konuşturan Trabzonspor 57 ve 87 dakikalarda genç yıldızı Abdülkadir Parmak'ın attığı iki golle 3-1 üstünlüğü yakaladı. maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca trabzonspor balıkkesir baltokspor'u 3-1 lik sokrla geçerek adını bir üst tura yazmayı başardı,

Balıkesirspor: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Cumali, Nizamettin, Muhammed Ali, Mehmet, A'Beka, Sedat

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban