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Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Trabzonspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 2. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile 24.04.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Trabzonspor Fatih Karagümrük
2 0

Trabzonspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 16:00

Trabzonspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Özgüç Türkalp(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 10. Abdülkadir Ömür, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 87. Ervın Zukanovıc

Yedekler

93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 16. Fabıo Borını, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 18. Alassane Ndao, 37. Gaston Matıas Campı, 64. Ömer Faruk Ersoy, 67. Ali Rıza Aslan, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 91. Andrea Bertolaccı

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Galatasaray35216867336934
3Fenerbahçe34216761346927
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK34131295142519
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK349916375336-16
18Kayserispor3581116274635-19
19Gençlerbirliği359818366135-25
20BB Erzurumspor3581017365834-22
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor1-2Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa2-0Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK0-2Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK2-2Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe0-0Hatayspor
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