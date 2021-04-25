Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Trabzonspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 2. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile 24.04.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Trabzonspor
|Fatih Karagümrük
|2
|0
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.04.2021 16:00
Trabzonspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Özgüç Türkalp(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 10. Abdülkadir Ömür, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 87. Ervın Zukanovıc
Yedekler
93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 16. Fabıo Borını, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 18. Alassane Ndao, 37. Gaston Matıas Campı, 64. Ömer Faruk Ersoy, 67. Ali Rıza Aslan, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 91. Andrea Bertolaccı
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|-16
|18
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|0-2
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|0-0
|Hatayspor