Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Trabzonspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 2. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile 24.04.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Trabzonspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç sonucu: Trabzonspor Fatih Karagümrük 2 0 Trabzonspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 16:00

Trabzonspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Özgüç Türkalp(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 10. Abdülkadir Ömür, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 87. Ervın Zukanovıc

Yedekler

93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 16. Fabıo Borını, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 18. Alassane Ndao, 37. Gaston Matıas Campı, 64. Ömer Faruk Ersoy, 67. Ali Rıza Aslan, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 91. Andrea Bertolaccı

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 34 9 9 16 37 53 36 -16 18 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları