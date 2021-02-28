Son dakika | Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem!Ortadan kayboldu! Mısırlı gazeteci ülkesine dönünce Kahire Havalimanı’nda ortadan kaybolduTrabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktıDünyaca ünlü isimden Ayasofya'ya ziyaret!28 Şubat Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 28 Şubat 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 24 Şubat 2021 | Milli Piyango İdaresiSosyal medyada topa tutuldu! Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'a çok sert tepkiSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat PazarBitcoin son 20 günün en düşük seviyesine geriledi, yetkili kişi Bitcoin tahminini söyledi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 13. dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Nwakaeme ile Gökhan Gönül arasında tartışma yaşandı. Sonrasında Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Volkan Demirel de Nwakaeme ile kulübeden tartıştı.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın 13. dakikasında Gökhan Gönül ve Nwakaeme arasında tartışma başladı.

Diğer futbolcular Gökhan Gönül ve Nwakaeme'yi sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Ardından da Nwakaeme ve Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Volkan Demirel arasında sözlü bir tartışma çıktı.

Nwakaeme'nin oldukça kızgın olduğu görüldü. Tartışma araya giren Yaşar Kemal Uğurlu, sayesinde büyümeden önlendi.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

*Fotoğraflar yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT