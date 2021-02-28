Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Tartışma çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın 13. dakikasında Gökhan Gönül ve Nwakaeme arasında tartışma başladı.

Diğer futbolcular Gökhan Gönül ve Nwakaeme'yi sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Ardından da Nwakaeme ve Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Volkan Demirel arasında sözlü bir tartışma çıktı.

Nwakaeme'nin oldukça kızgın olduğu görüldü. Tartışma araya giren Yaşar Kemal Uğurlu, sayesinde büyümeden önlendi.

*Fotoğraflar yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.