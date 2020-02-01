Trabzonspor Fenerbahçe canlı! Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın merakla beklenen dev maçında iki takım da mutlak galibiyet istiyor. 19 maçta 37 puan toplayan Fenerbahçe, 18 maçta 35 puanı olan Trabzonspor’a konuk oluyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Özellikle devre arasında harcama limiti üzerine Ali Koç’un yaptığı açıklamalar ve Trabzonspor cephesinin verdiği karşılıklar ile Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu’nun bir dönem birlikte yumuşattığı ortam yine gerildi. Gergin bir havaya sahne olabilecek maçta şampiyonluk hedefi olan iki taraf da mutlak galibiyet peşinde.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

45+3'



Karşılaşmanın ilk yarısı bitti.

45+2'



Badou Ndiaye (Trabzonspor) çok sert bir müdahaleye maruz kalmışa benziyor. Oyuna devam edip edemeyeceğini göreceğiz.

45+2' Top oyun alanını terk ediyor ve Fenerbahçe taç atışını kullanacak.

45+1'



Fenerbahçe köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Bu pozisyonda hazırlıklı olan defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırıyor.

45+1'



Fenerbahçe köşe vuruşunu kısa kullanıyor.

45'



2 ek süre uzatma olarak oynanacak.

45'



Fenerbahçe köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Bu pozisyonda hazırlıklı olan defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırıyor.

44'



Fenerbahçe köşe vuruşundan bir gol şansı yakalıyor, ancak bu tehlikeyi yerine bir müdahalede bulunan defans oyuncusu uzaklaştırıyor.

44' Ceza sahası içine gönderilen isabetsiz pasta boşta kalan topu kontrol eden Vedat Muriqi (Fenerbahçe) sağ alt köşeye muhteşem bir vuruş yapıyor. Ancak, bu şuta hazırlıklı olan Ugurcan Cakir harika bir kurtarış yapıyor. Top oyun alanını terk ediyor ve yardımcı hakem köşe gönderini işaret ediyor. Fenerbahçe korneri kullanacak olan taraf.

42' Alexander Sorloth (Trabzonspor) kanattan yapılan ortayla altı pas içinde buluşuyor, ancak oyuncunun kafa vuruşu üst direkte patlıyor. Top sahanın dışına çıkıyor ve Fenerbahçe şimdi kale vuruşunu kullanacak.

42' Trabzonspor oyuncuları topu ayaklarında tutarak oyunu kontrol etmeye çalışıyorlar.

40' Ali Palabiyik oyunu durduruyor. Trabzonspor takımından bir oyuncu topu alıyor, ancak oyuncunun bu hareketi hakem tarafından faul olarak değerlendiriliyor. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak.

40' Top oyun alanını terk ediyor ve Trabzonspor taç atışını kullanacak.

40'



Fenerbahçe tarafından kullanılan köşe vuruşunda top hazırlıklı Ugurcan Cakir (Trabzonspor) tarafından çıkartılıyor.

38' Trabzonspor taç atışı kazanıyor.

38' Ali Palabiyik oyunu durduruyor. Fenerbahçe takımından bir oyuncu topu alıyor, ancak oyuncunun bu hareketi hakem tarafından faul olarak değerlendiriliyor. Trabzonspor frikik kazanıyor.

37' Yardımcı hakem Fenerbahçe lehine taç atışını işaret ediyor.

36' Nabil Dirar (Fenerbahçe) topu alıyor ve ceza sahası kenarından şutunu çekiyor, ancak top üstten dışarı gidiyor. Top kale çizgisinden sahayı terk ediyor ve Trabzonspor kale atışını kullanacak olan taraf.

33'



Top ağlarda! Filip Novak (Trabzonspor) maçı skorunu değiştiriyor.

32'



Trabzonspor tarafından kullanılan köşe vuruşundan yapılan ortada top defans oyuncularından birisi tarafından rahatlıkla uzaklaştırılıyor.

32'



Trabzonspor tarafından kullanılan köşe vuruşundan yapılan ortada top defans oyuncularından birisi tarafından rahatlıkla uzaklaştırılıyor.

32'



Jailson Marques Siqueira (Fenerbahçe) sakatlanıyor.

31'



Oyun durdu ve Alexander Sorloth (Trabzonspor) sağlık ekibinden yardım istiyor.

29' Fenerbahçe takımından bir oyuncu sert bir müdahalede bulunuyor. Ali Palabiyik faulü çalıyor ve oyunu kontrolünde tutuyor. Serbest vuruş. Trabzonspor topu rakip kaleye doğru ilerletmeye çalışacak.

29' Top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıktı ve Fenerbahçe taç atışıyla topu oyuna sokacak.

29'



Fenerbahçe köşe vuruşundan bir gol şansı yakalıyor, ancak bu tehlikeyi yerine bir müdahalede bulunan defans oyuncusu uzaklaştırıyor.

29' Max Kruse (Fenerbahçe) ceza sahasına güzel bir orta daha yapıyor. Ancak rakip defans topu güvenli bölgeye doğru uzaklaştırıyor. Korner. Fenerbahçe bu duran top fırsatından yararlanmaya çalışacak.

27'



Fenerbahçe tarafından kullanılan köşe vuruşundan yapılan ortada top defans oyuncularından birisi tarafından rahatlıkla uzaklaştırılıyor.

25' Trabzonspor takımı oyuncusu yaptığı sert müdahalenin ardından serbest vuruşa sebebiyet veriyor. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak.

22' Trabzonspor orta mesafeli serbest vuruştan golü atamıyor ve kaleci Altay Bayındır (Fenerbahçe) yapılan ortada yükselerek topu kontrol ediyor.

19' Fenerbahçe takımından bir oyuncu sert bir müdahalede bulunuyor. Ali Palabiyik faulü çalıyor ve oyunu kontrolünde tutuyor. Trabzonspor serbest vuruş kazanıyor ve atağa devam ediyor.

19' Nabil Dirar (Fenerbahçe) tarafından ceza sahasına havadan yapılan orta başarısız oluyor ve rakip defans topa sahip oluyor.

17' Fenerbahçe topa sahip oluyor ve çok sayıda kısa pas yapıyor; ancak şimdi yaptıkları bir hata sonucu topu rakip takıma kaptırıyorlar. Top taç çizgisini geçti. Trabzonspor taç atışını kullanacak.

16'



Alexander Sorloth (Trabzonspor) takım arkadaşının güzel pasında topla buluşuyor, kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve topu soğukkanlılıkla ağlara gönderiyor.

13' Fenerbahçe aleyhine ofsayt kararı veriliyor.

13' Fenerbahçe harika bir takım oyunu örneği gösteriyor. Oyuncular kısa paslar ve birebir paslar yaparak rakip defansta bir boşluk yakalayıp, yakaladıkları bu fırsattan yararlanmaya çalışıyorlar.

11' Ali Palabiyik oyunu durduruyor. Trabzonspor takımından bir oyuncu topu alıyor, ancak oyuncunun bu hareketi hakem tarafından faul olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe frikik kullanacak.

10' Top oyun alanını terk ediyor ve şimdi Trabzonspor taç atışını kullanacak.

10' Luiz Gustavo (Fenerbahçe) takım arkadaşlarından birisini topla buluşturmak için havadan bir orta yapmak istiyor. Ancak rakip defans topu kapıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

Oyuncu bu sarı kartı hak etti. Badou Ndiaye (Trabzonspor) tarafından yapılan hareket oldukça sertti ve Ali Palabiyik sarı kartı göstermekte tereddüt etmedi.

7' Filip Novak (Trabzonspor) tam teknik direktörlerin takımında görmek istediği tipte bir oyuncu. Filip Novak (Trabzonspor) kullandığı uzun mesafeli taç atışlarıyla topu ceza sahasına gönderiyor ve tehlikeli pozisyonlar yaratıyor.

7' Badou Ndiaye (Trabzonspor) pasını göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu engelliyor. Hem orta hakem hem de yardımcı hakem Trabzonspor lehine taç atışını işaret ediyor.

5' Fenerbahçe takımından bir oyuncu rakibini düşürüyor ve hakem faül düdüğünü çalıyor. Trabzonspor takımı lehine serbest vuruş kararı verildi.

4'



Trabzonspor köşe vuruşunu kullanıyor, ancak kornerden gol bulma hayalleri defansın topu uzaklaştırmasıyla son buluyor.

3' Top oyun alanını terk ediyor ve Trabzonspor taç atışını kullanacak.

1'



Gol! Kendisine gönderilen güzel pası kontrol eden Max Kruse (Fenerbahçe) çektiği harika şutla topu sağ alt köşeden ağlara gönderiyor. Harika bir takım oyunu!

1' Max Kruse (Fenerbahçe) yapılan ortada ceza sahasının ortasında topla buluşuyor, ancak oyuncu kafa vuruşunda topu farklı bir şekilde sağdan dışarı gönderiyor.

1'



Karşılaşma az önce başladı.

Oyuncular sonunda sahada! Fenerbahçe takımı oyuncuları tarafından başlama vuruşu yapılacak.

Bugünkü maçta Ali Palabiyik orta hakem olarak görev yapacak.