Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Fenerbahçe üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.