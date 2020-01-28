Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftar yasağı!

1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için,Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda, bu karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına da karar verdi.