Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftar yasağı!
1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için,Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda, bu karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına da karar verdi.
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28 Ocak 2020 Salı 16:55
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