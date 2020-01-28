  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftar yasağı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftar yasağı!

1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için,Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda, bu karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına da karar verdi.

Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayınlandıSefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yanan otomobilden kendilerini zor kurtardı!Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yanan otomobilden kendilerini zor kurtardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Depremzede anne evlatlarıyla görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Depremzede anne evlatlarıyla görüştü

Gazeteci Serdar Akinan Erdoğan'la ilgili iddialarına AFAD'dan yalanlamaGazeteci Serdar Akinan Erdoğan'la ilgili iddialarına AFAD'dan yalanlama

 

28 Ocak 2020 Salı 16:55

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftar yasağı!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftar yasağı!
Deprem Çantasında neler olmalı?
Deprem Çantasında neler olmalı?
NBA'den Kobe Bryant'a büyük saygısızlık!
NBA'den Kobe Bryant'a büyük saygısızlık!
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...
Adana'da muslukta akan sıvı, yer altındaki depoyu ortaya çıkardı!
Adana'da muslukta akan sıvı, yer altındaki depoyu ortaya çıkardı!
Bünyamin Gezer'den Göztepe Beşiktaş maçı yorumu: ''Maç tekrar edilmeli''
Bünyamin Gezer'den Göztepe Beşiktaş maçı yorumu: ''Maç tekrar edilmeli''
Zam isteyen işçiler Çankaya Belediyesi'ni bastı!
Zam isteyen işçiler Çankaya Belediyesi'ni bastı!
Elazığ depreminden korkunç görüntüler! Panik anları kamerada
Elazığ depreminden korkunç görüntüler! Panik anları kamerada
Şok aktüel 1 Şubat indirimli ürünleri kaçırmayın!
Şok aktüel 1 Şubat indirimli ürünleri kaçırmayın!
Kadın Komandolar: ''Her zaman ve her yerde daima hazır!''
Kadın Komandolar: ''Her zaman ve her yerde daima hazır!''