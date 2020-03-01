Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının hakemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Federasyon, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceğini duyurdu.
TFF'den Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının hakemleri ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği belirtildi.
Salı günü saat 20.30'da başlayacak maçın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu.
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