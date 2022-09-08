UEFA Avrupa Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu heyecanı grup aşamasındaki ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda ülkemizi turnuvada H Grubu'nda temsil eden Trabzonspor, Ukrayna ekibi Ferencvaros ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Trabzonspor - Ferencvaros maçı canlı yayın izle linki | Trabzonspor - Ferencvaros EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi h Grubu ilk hafta maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Ferencváros Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetiyor. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapıyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR - FERENCVAROS EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ