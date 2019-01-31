Trabzonspor, FFP anlaşması kapsamında UEFA’da görüşme gerçekleştirdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki ekip, Cenevre'de UEFA ile Finansal Fair Play konusunda toplantı gerçekleştirdi.

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair Play konusunda üç sezonu kapsayan bir anlaşma imzalayan ve sözleşme süresini tamamlayan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, UEFA, FIFA, Dış ilişkiler ve hukuktan sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve beraberindeki ekiple birlikte bugün Cenevre'de bulunan UEFA'nın merkezinde Finansal Fair Play anlaşması için bir sunum gerçekleştirdi. 1.5 saat süren toplantıda Ağaoğlu'nun kulübün mevcut ve geleceğe yönelik mali durumunu aktardığı belirtildi.

BÜLBÜLOĞLU: "TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ"

yaptığı açıklamada toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Sunumu başkan Ahmet Ağaoğlu gerçekleştirdi. Önümüzdeki 3 yılın gayet olumlu geçeceğini figürlerle anlattık ve sorulan soruları cevapladık. Karar yaklaşık iki ay içerisinde açıklanır" dedi.

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DHA