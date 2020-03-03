Trabzonspor, final için önemli avantajı kaçırdı

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi iki farklı öne geçtiği karşılaşmada 2-1 yenen bordo-mavililer, final öncesi yakaladığı önemli avantajı değerlendiremedi.

Bordo-mavililer, karşılaşmada 46. dakikada Sörloth, 66. dakikada Novak'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Maçın 82. dakikasında Muric, attığı kafa golüyle farkı 1'e indirerek takımının rövanş maçı öncesi umutlarını arttırdı.





- Fenerbahçe'ye kaybetmedi





Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe karşısında 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, evinde rakibini ligde ve kupada 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yendiği iki karşılaşmada da golleri Sörloth ve Novak kaydetti.





- Falette devam edemedi





Fenerbahçe'de 6. dakikada ceza sahası yayının solunda Falette, Sosa ile girdiği hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı.

Bir süre saha içinde tedavisi gerçekleştirilen Simon Falette, daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Falette'in yerine 10. dakikada Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.





- Trabzonspor'da Ndiaye sakatlandı





Bordo-mavili takımda da karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlığı nedeniyle yedek kulübesine işarette bulunan Badou Ndiaye, riske edilmeyerek oyundan alındı.

Ndiaye'nin yerine Guilherme forma giydi.

Kaynak: AA