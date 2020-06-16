Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu | Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 2-1'in rövanşında finale çıkmak için mücadele etti. Sarı Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarı 6. dakikada Sörloth'uun, 42. dakikada ise Deniz Türüç'ün attığı gol sonucu eşitlikle sona ererken. İkinci yarının 83. dakikasında Sörloth'un golü ile Trabzonspor 2-1 öne geçti. Novak'ın 9+1'deki golü ile Trabzonspor, Ülker Arena'dan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Böylelikle bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini kaptı. Fenerbahçe karşısında ilk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor, deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla elde ederek finale adını yazdırdı.

Bordo mavililer, Antalyaspor-Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

2' Maça daha presli başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

4' Fenerbahçe maçın ilk köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak.

5' Rodrigues'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

6' GOL! Ekuban'ın ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu Serdar Aziz'e de çarpıp ağlarla buluştu.

10' Zajc'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

15' Fenerbahçe'de Rodrigues ceza sahasında topla buluştu ama kalabalık Trabzonspor savunması şut açısını kapattı.

19' Fenerbahçe'de Dirar'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı çıktı.

21' Fenerbahçe etkili geldi! Ceza yayı üstünde topla buluşan Muriqi dönerek şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.

24' KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü: 'Allah'tan kork hoca'

25' Aynı zamanda Sörloth da sarı kart gördü

26' Fenerbahçe sol kanadın ceza sahasına yakın bir noktasından serbest vuruş kullanacak.

27' Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29' Fenerbahçe'de Rodrigues bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi Cüneyt Çakır oyunu durdurdu.

30' Maç kaldığı yerden devam ediyor.

32' Bu defa da Trabzonspor'da Nwakaeme yerde kaldı. Maç bir kez daha durmuş durumda.

34' Sakatlanan Nwakaeme devam edemiyor. Yerine Bilal dahil oldu.

38' Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Uğurcan'da kaldı.

42' GOL! Deniz Türüç skora denge getiren golü kaydetti.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

D.A. Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

46' Fenerbahçe'de Zajc'ın yerine Mehmet Ekici oyunda.

47' Sol kanattan çizgiye inen Rodrigues pasını Muriqi'ye çıkardı ancak Muriqi istediği vuruşu yapamadı. Bu arada yan hakemin bayrağı havada...

49' Falette'nin ceza sahasına uzun pasında Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

53' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Ekuban sol kanattan hızla topu taşıdı pasını penaltı noktası üstündeki Sörloth'a gönderdi. Sörloth uygun durumda istediği vuruşu yapamayınca kaleci Altay gole izin vermedi.

54' Bu kez Fenerbahçe etkili geldi! Uzaklardan kullanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici sert bir şut çıkardı kaleci Uğurcan güçlükle kornere çeldi.

56' Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Hosseini uzaklaştırdı.

58' Fenerbahçe'de ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues, Pereira'nın karşısında şut açısı bulamayarak topu kaptırdı.

60' Fenerbahçe'de Serdar Aziz çıktı yerine Jailson girdi.

60' Fenerbahçe'deki diğer değişiklikte ise Deniz Türüç çıktı yerine Ferdi girdi.

62' Fenerbahçe'de Tolga'nın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Muriqi istediği kafa vuruşunu yapamadı.

65' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyuna devam dedi.

69' Mehmet Ekici'den yine etkili bir serbest vuruş geldi! Uzak mesafeden şansını deneyen Ekici'nin şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

73' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sarı kart gördü.

77' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sörloth'un kafa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban'ın şutu direk dibinden dışarı çıktı.

78' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci çıktı yerine Mevlüt Erdinç girdi.

83' Sörloth'un golü ile Trabzonspor final yolunda büyük bir adım attı.

79' Trabzonspor'da da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan Erdoğan girdi.

83' GOL! Sörloth takımını 2-1 öne geçirdi.

86' Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yerine Hüseyin Türkmen oyuna girdi.

86' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın yerine Serkan Asan oyuna girdi.

86' Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın yerine Abdurrahim Dursun oyuna girdi.

87' Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in yerine Murat Sağlam oyuna girdi

90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi.

90' GOL! Novak Trabzonspor'u 3-1 öne geçirdi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında biri zorunlu dört değişikliğe gitti.

Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti.

Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muric'e şans verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muric'i tercih etti.

BORDO-MAVİLİLERDE 2 DEĞİŞİKLİK

Karadeniz ekibinde, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi.

Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.

SOL BEK TEKRAR HASAN ALİ KALDIRIM'IN

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu.

Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dolayısıyla formasından uzak kalan ve pozisyonu itibarıyla alternatifi bulunmayan Hasan Ali, ligde son olarak Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Tecrübeli savunmacı, son olarak 14 Mart'ta deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymişti.

TAHİR KARAPINAR; MEHMET EKİCİ'NİN YERİNE MİHA ZAJC'A ŞANS TANIDI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a şans tanıdı.

Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçına Mehmet Ekici ile başlayan Karapınar, Trabzonspor karşısında ise Zajc'i ilk 11'de görevlendirdi.

Zajc, Kayserispor maçında 72. dakikada oyuna girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.

VEDAT MURİC, TRABZONSPOR KARŞISINDA İLK 11'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ligde Kayserispor'a karşı riske edilmeyen ve sonradan oyuna dahil edilen Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Muric, Kayserispor maçında 64. dakikada oyuna girmiş ve 87. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ozan Tufan ile dün fıtık ameliyatı edilen Max Kruse kadroda yer almadı.

EMRE BELÖZOĞLU KARŞILAŞMAYA YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Ligdeki Kayserispor maçında sonradan oyuna girerek maçın dönmesinde önemli rol oynayan 39 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında da ilk 11'de görev almadı.