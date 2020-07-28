Trabzonspor forma tanıtımı | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
Trabzonspor forma tanıtımı yaptı. Trabzonspor Klubü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2020-2021 sezonunun formaları tanıtıldı. İşte Trabzonspor forma tanıtımı | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Ayrıntılar haberimizde...
Trabzonspor forma tanıtımı yaptı.Trabzonspor, futbolcularının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı. İşte Trabzonspor forma tanıtımı | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR FORMA TANITIMI
Trabzonspor Kulübü'nün Twitter hesabında yapılan paylaşım ile yeni sezonda giyilecek formalar tanıtıldı.
Bordo-Mavili Kulübü'n sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı.
TRABZONSPOR YENİ FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda 2020-2021 sezonu çubuklu formasının çok yakında tüm TS Club'larda olacağı belirtildi.
TRABZONSPOR'UN FORMA PAYLAŞIMI
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan forma paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Hepimizin bir hayali var...
Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...
Sevdiklerin yanında olduktan sonra...
Hayaldir gerçek olan...
Sen yeter ki...
Hayal etmeyi bil.
2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda!"
Trabzonspor'dan yapılan paylaşım:
Hepimizin bir hayali var...— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020
Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...
Sevdiklerin yanında olduktan sonra...
Hayaldir gerçek olan...
Sen yeter ki...
Hayal etmeyi bil.
2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY