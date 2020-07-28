Trabzonspor forma tanıtımı yaptı.Trabzonspor, futbolcularının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı. İşte Trabzonspor forma tanıtımı | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR FORMA TANITIMI

Trabzonspor Kulübü'nün Twitter hesabında yapılan paylaşım ile yeni sezonda giyilecek formalar tanıtıldı.

Bordo-Mavili Kulübü'n sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı.

TRABZONSPOR YENİ FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda 2020-2021 sezonu çubuklu formasının çok yakında tüm TS Club'larda olacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'UN FORMA PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan forma paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizin bir hayali var...

Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...



Sevdiklerin yanında olduktan sonra...

Hayaldir gerçek olan...



Sen yeter ki...

Hayal etmeyi bil.



2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda!"

Trabzonspor'dan yapılan paylaşım: