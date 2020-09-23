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Trabzonspor forvet adayını buldu: Marko Livaja

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un ayrılmasının ardından santrfor arayışları sürüyor. Bordo mavililer, santrfor bölgesi için Marko Livaja ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor forvet adayını buldu: Marko Livaja

Geçtiğimiz sezonun en büyük şampiyonluk adayı Trabzonspor, 2020-2021 sezonuna iyi başlayamadı. Henüz galibiyetle tanışamayan bordo mavililer, Sörloth'un ayrılmasıyla birlikte santrfor eksikliği yaşıyor. Son olarak bu bölgeye forvet oyuncusu Afobe'yi alan Karadeniz ekibi, tam kapasite bir santrfor daha takıma katmak istiyor. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Trabzonspor, AEK Atina'nın santrforu Marko Livaja'yı da gözüne kestirdi. Bordo-mavililerin Hırvat forvet için Yunan ekibine teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. AEK Atina'nın en önemli silahları arasında gösterilen 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor forvet adayını buldu: Marko Livaja

MARKO LİVAJA KİMDİR?

Kariyerinde, 247 maçı bulunan Livaja'nın, 61 gol ve 34 asisti bulunuyor. 27 yaşındaki Hırvat santrforun kariyerinde La Liga ve Serie A gibi üst düzey liglerde bulunuyor. Yıldız oyuncu, 2017 yılından itibaren AEK Atina'da forma giyiyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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