Trabzonspor - Galatasaray: 1-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan x, Mustafa Sönmez x.

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx (Dk. 65 Caleb Ekuban x), Campi xx, Pereira xx, Sosa xx, Mikel xx, Yusuf Sarı x (Dk. 77 Doğan Erdoğan x), Nwakaeme xx, Sörloth xxx

GALATASARAY: Muslera xxx - Ömer Bayram x, Mariano Filho x, Marcao x, Nagatomo xxx, Belhanda x (Dk. 80 Emre Mor x) , Donk x, Feghouli x (Dk. 53 Seri x), Nzonzi x, Mario Lemina x (Dk 56 Jimmy Durmaz x), Adem Büyük x

GOLLER: Dk. 50 Sörloth (Trabzonspor) - Dk. 90+1 Nagatomo (Galatasaray).

SARI KARTLAR: Sosa, Yusuf Sarı, Hüseyin Çimşir (Antrenör), Uğurcan, Campi, Pereira (Trabzonspor) - Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı.

2'nci dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Mariano'nun ortasında Mario Lemina'nın sert şutu yandan auta çıktı.

6'ncı dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı kornerde Campi kafa vuruşu, üstten auta çıktı.

10'uncu dakikada savunmadan taşıdığı topla sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Nwakaeme'nin yerden pasına Sörloth yetişemedi.

13'üncü dakikada Yusuf'un sağ kanata attığı pasla buluşan Nwakaeme'nin şutu kaleci Muslera'da kaldı.

25'inci dakikada korner atışında sağ kanata topla buluşan Kamil Ahmet'in ortasında Mikel'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada Nwakaeme sol kanattan taşıdığı topu arka direğe ortaladı. Pereira'nın ceza sahasında kafayla indirdiği ve direk dibinde Kamil Ahmet içeri çıkartmak istediği top kaleci Muslera'da kaldı.

45+4'üncü dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan ortasını Muslera ceza sahası dışına güçlükle yumrukladı. Ceza sahası dışında Mikel'in sert şutu üstten auta çıktı.

50'nci dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yaptığı ortaya Sörloth kafa vurdu. Top, kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-0.

60'ıncı dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan taşıyarak ceza alanına kadar girdiği topu savunma kornere çıkardı.

64'üncü dakikada topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından sert şutu savunmadan döndü.

67'nci dakikada savunmanın uzaklaştırmadığı topla ceza alanında buluşan Sörloth'un pasında Nwakaeme'nin müsait pozisyonda şutu kaleci Muslera'da kaldı.

72'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

82'nci dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Emre Mor, yerde kalınca penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

86'ncı dakikada Ekuban'ın ara pasında topla buluşan Sörloth, ceza alanı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Muslera ayaklarıyla çeldi.

90+1'inci dakikada ceza alanına havadan gönderilen topu kontrol eden Nagatomo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

90+2'nci dakikada Sosa'nın ara pasında topla buluşan Sörloth, müsait pozisyondaki şutunu kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

SOSA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Ömer Bayram, Pereira ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü. Sosa ise hakeme itirazlarından dolayı Trabzonspor'da sarı kart gören isim oldu. Sosa, sarı kart görmesiyle beraber cezalı duruma düştü. Arjantinli futbolcu, takımının ligde gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA