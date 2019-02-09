Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan hedefliyor

Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray karşısından 3 puanla ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatıp üst sıralarda kendine yer edinmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatıp üst sıralarda kendine yer edinmeyi ve ayrıca çıkışını sürdürmeyi arzuluyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

11'DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Jose Sosa ile MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Filip Novak hafta içerisinde takımla çalışmalarda yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Novak'a Galatasaray karşısında görev vermesi, Sosa'yı ise 21 kişilik kadroya dahil etmesi bekleniyor. Karaman'ın savunma oyuncusu Toure'ye orta sahada, stoperde ise Hosseini ile Hüseyin ikilisine forma verebileceği öğrenildi. Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Uğurcan'ın oynayıp oynamayacağına ise yapılacak olan kontrollerin ardından karar verilecek.

GALATASARAY İLE 92'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 92'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 91 maçta Trabzonspor'un 30, Galatasaray'ın 40 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 103 gol atarken, kalesinde 116 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakibi karşısından 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

TRABZONSPOR'UN GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Toure, Yusuf- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira. (Uğurcan belirsiz)

CEZALI: Yok

(FOTOĞRAFLI)

DHA