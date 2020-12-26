Trabzonspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 26.12.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Galatasaray maç sonucu: Trabzonspor Galatasaray 0 2 Trabzonspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 19:00

Trabzonspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Erkan Özdamar(avar), Ekrem Kan(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 14. Martın Lınnes, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 25 7 5 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 12 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 18 -2 13 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 16 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 17 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 18 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 19 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9 20 MKE Ankaragücü 13 2 3 8 14 21 9 -7 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları