Trabzonspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 26.12.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Trabzonspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Trabzonspor, Galatasaray maç sonucu:
|Trabzonspor
|Galatasaray
|0
|2
Trabzonspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın
Trabzonspor, Galatasaray maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.12.2020 19:00
Trabzonspor Galatasaray Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Erkan Özdamar(avar), Ekrem Kan(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 14. Martın Lınnes, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan
Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Beşiktaş
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|25
|7
|5
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|12
|Çaykur Rizespor
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|18
|-2
|13
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|14
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|15
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|17
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|19
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
|20
|MKE Ankaragücü
|13
|2
|3
|8
|14
|21
|9
|-7
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|2-1
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|3-1
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|1-2
|Konyaspor