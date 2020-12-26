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Trabzonspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 26.12.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Trabzonspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Galatasaray maç sonucu:

TRABZONSPOR GALATASARAY
Trabzonspor Galatasaray
0 2

Trabzonspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 19:00

Trabzonspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Erkan Özdamar(avar), Ekrem Kan(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 14. Martın Lınnes, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray1492325102915
2Alanyaspor148332392714
3Fenerbahçe148242720267
4Beşiktaş138142619257
5Gaziantep FK136612415249
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor135531714203
9Trabzonspor15555161920-3
10Göztepe154742118193
11Konyaspor135351713184
12Çaykur Rizespor13535192118-2
13Kasımpaşa14536162118-5
14Sivasspor134541313170
15Antalyaspor14455151817-3
16Başakşehir FK13436192215-3
17Denizlispor13337132212-9
18Gençlerbirliği13337112112-10
19Kayserispor1324771610-9
20MKE Ankaragücü1323814219-7
21BB Erzurumspor1423912279-15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları

22.12.2020Galatasaray3-1Göztepe
22.12.2020Hatayspor0-1Trabzonspor
23.12.2020Kasımpaşa0-4Gaziantep FK
23.12.2020Fenerbahçe4-1Başakşehir FK
23.12.2020BB Erzurumspor1-2Denizlispor
23.12.2020Alanyaspor1-1Yeni Malatyaspor
24.12.2020Çaykur Rizespor2-1Antalyaspor
24.12.2020Sivasspor3-1Gençlerbirliği
24.12.2020MKE Ankaragücü0-1Beşiktaş
24.12.2020Kayserispor1-2Konyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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