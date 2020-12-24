Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 LİNKİ

Süper Lig'in 15. haftasında futbolseverler adına oldukça önemli bir karşılaşma oynanacak. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı alan bordo-mavililer, son haftalarda üst üste alınan galibiyetlerle birlikte çıkışa geçti. Abdullah Avcı yönetiminde henüz maç kaybetmeyen Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Galatasaray ise son haftaların en formda takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Fatih Terim ile birlikte ligde son 9 haftada yalnızca Karagümrük'e mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 26 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 15. hafta oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayacak. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Trabzonspor-Galatasaray maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Bu karşılaşmayı Cumartesi akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.