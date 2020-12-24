Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 LİNKİ
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında futbolseverler adına oldukça önemli bir karşılaşma oynanacak. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı alan bordo-mavililer, son haftalarda üst üste alınan galibiyetlerle birlikte çıkışa geçti. Abdullah Avcı yönetiminde henüz maç kaybetmeyen Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Galatasaray ise son haftaların en formda takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Fatih Terim ile birlikte ligde son 9 haftada yalnızca Karagümrük'e mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 26 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 15. hafta oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayacak. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Trabzonspor-Galatasaray maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Bu karşılaşmayı Cumartesi akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.