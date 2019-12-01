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Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

Kaynak: DHA

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