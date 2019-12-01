Trabzonspor - Galatasaray SK Canlı Anlatım

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. 90'ıncı dakikada Nagatomo'dan büyük atak geldi.

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor,Medical Park Stadyumu'nda Galatasaray ile karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın golünü 50. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 90. dakikada Yuto Nagatomo'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 23, Galatasaray 20 puana ulaştı. Süper Lig'de önümüzdeki hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlayacak

CANLI ANLATIM

90' Hakem maçın son düdüğünü çaldı.

90' Maçın sonuna 6 dakika eklendi.

90' Nagatomo takımına beraberliği kazandıran golü attıGol - Yuto Nagatomo

87' Trabzonspor çok etkili geldi! Sörloth topla birlikte ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılarak şutunu çekti kaleci Muslera gole izin vermedi.

Sarı Kart 85' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır zaman geçirdiği için sarı kart gördüSarı Kart - Ugurcan Cakir

Pozisyon 84' Galatasaray'da Emre Mor ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi, hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.

Oyuncu Değişikliği 79' Galatasaray'da Belhanda çıktı yerine Emre Mor girdi.Younès Belhanda - Emre Mor

Oyuncu Değişikliği 75' Trabzonspor'da Yusuf Sarı çıktı yerine Doğan Erdoğan girdi.Yusuf Sari - Dogan Erdogan

Pozisyon 72' Galatasaray etkili geldi! Belhanda'nın ceza sahası girişinden sert şutu kaleciden döndü.

68' Ömer Bayram sol kanattan ceza sahasına girerek şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.

Pozisyon 67' Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Sörloth'un vuruşu yandan dışarı çıktı.

Sarı Kart 66' Ekuban'a faul yapan Marcao sarı kart gördüSarı Kart - Marcão

Oyuncu Değişikliği 65' Trabzonspor'da Hosseini çıktı yerine Ekuban girdi.Majid Hosseini - Caleb Ekuban

Pozisyon 61' Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Marcao vuruşunu yaptı top üstten auta çıktı.

Pozisyon 59' Kullanılan köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı

Pozisyon 58' Galatasaray etkili geldi! Sağ kanattan topla çizgiye inen Jimmy Durmaz topu çevirdi. Kademede son anda Hüseyin Türkmen topu kornere gönderdi.

52' Galatasaray'da Feghouli oyundan çıktı yerine Seri dahil oldu.Sofiane Feghouli - Jean Michaël Seri

Ev Sahibi Golü 51' Sosa'nın serbest vuruştan yaptığı ortaya Sörloth kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Maç Başladı 46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

Devre Arası Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

Pozisyon 44' Bu kez de Galatasaray etkili geldi! Lemina'nın çalımlarıyla başlayan atakta ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın şutu üstten auta çıktı.

Pozisyon 42' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Nwakaeme'nin ortasını Pereira kafayla kale önündeki Sörloth'un önüne indirdi ancak topa yetişemeyince mutlak gol pozisyonu kaçtı.

Sarı Kart 39' Nzonzi rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördüSarı Kart - Steven Nzonzi

Pozisyon 35' Bu dakikalarda maçta tempo yükseldi! Belhanda'nın sol çaprazdan çektiği şutta Uğurcan gole izin vermedi.

Pozisyon 33' Yusuf Sarı'nın yeden ortasında Sörloth ceza sahasında topla buluştu ancak Galatasaray savunması iyi kapanarak Norveçli oyuncuya geçit vermedi.

Pozisyon 31' Galatasaray'da sakatlık geçiren Lemina'nın tedavisi yapıldı. Gabonlu oyuncu yeniden oyuna döndü.

Pozisyon 29' Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, Mariano'dan çok şık sıyrıldı ancak ardından gelen Donk'u geçemedi ve bu oyuncunun müdahalesinin ardından top taca çıktı.

Sarı Kart 26' Trabzonspor'da ise Jose Sosa itirazlardan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.Sarı Kart - José Sosa

Sarı Kart 26' Trabzon'da bir anda gerilim arttı. Ömer Bayram, Pereira'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Ömer Bayram

Pozisyon 24' Trabzonspor gole yaklaştı! Sosa'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Mikel kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Pozisyon 22' Nagatomo'dan şık şekilde sıyrılan Pereira'nın ortasında kademeye giren Nzonzi topu taca gönderdi.

Pozisyon 17' Sağ kanattan hızla gelen Lemina yerden ortasını yaptı, kademeye giren Campi tehlikeyi önledi.

Pozisyon 13' Nwakaeme sol çaprazdan şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.

Pozisyon 11' Sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun pasında Campi araya girdi ve tehlikeyi önledi. Pozisyonun devamında gelişen Trabzonspor atağında Sörloth, Nwakaeme'nin pasına yetişemedi.

Pozisyon 10' Geride kalan 10 dakikalık kısımda iki takımda savunmada dikkatli ve dengeli başladı. Henüz net bir pozisyon yaşanmadı.

Pozisyon 5' Kullanılan köşe vuruşunda Nagatomo topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 4' Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan ortası savunmaya çarparak kornere gitti.

Pozisyon 2' İlk atak Galatasaray'dan! Sağ kanattan gelen ortada Feghouli'nin gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

Maç Başladı 1' Hakem ilk yarının düdüğünü çaldı