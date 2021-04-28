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  3. TFF açıkladı! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray maçının VAR hakemleri...

TFF açıkladı! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray maçının VAR hakemleri...

Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan VAR hakemleri TFF tarafından belirlendi.

TFF açıkladı! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray maçının VAR hakemleri...

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan VAR hakemleri belirlendi

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp

16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık

20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya

20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler

Tayfun Altuntaş
Editör
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