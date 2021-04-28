TFF açıkladı! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray maçının VAR hakemleri... Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan VAR hakemleri TFF tarafından belirlendi.

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TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan VAR hakemleri belirlendi Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde: 16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp 16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek 16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık 20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya 20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler Tayfun Altuntaş Editör var