TFF açıkladı! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray maçının VAR hakemleri...
Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan VAR hakemleri TFF tarafından belirlendi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan VAR hakemleri belirlendi
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp
16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık
20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya
20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler