Trabzonspor Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleye golle başlayan taraf Kasımpaşa oldu. 8. dakikada Tirpan konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Bordo Mavili ekip ise Kasımpaşa'ya kısa sürede karşılık verdi. Serkan Asan 23. dakikada ceza alanının hemen dışından topu ağlarla buluşturarak maçı 1-1'e getirdi. 31. dakikada Nwakaeme Serkan Asan'ın golü attığı noktadan aynı köşeye vurdu ve Ramazan'ı yine avladı; 2-1. 38. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nwakaeme, sol kanattan yaptığı harika koşuyla skoru 3-1 yaptı. İlk yarının bitimine kısa süre kala 41'de Yusuf Erdoğan eski takımına golü attı ve soyunma odasına 3-2'lik skorla gidildi.

İkinci yarıda ise iki takım adına da inanılmaz goller kaçarken, 58. dakikada Uğurcan Çakır bir de penaltı kurtardı. Aytaç Kara'nın penaltısında köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan golü önledi.

87. dakikada ise sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Edgar Le topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-3 oldu. 90+3'te ise Koita beklenmeyen bir uzaktan şutla gecenin başarılı ismi Uğurcan Çakır'ı avladı ve Kasımpaşa 3-1 yenik duruma düştüğü maçı 4-3 kazandı. Bu skorun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 11 puana yükseldi.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDAN DAKİKALAR

8' Mickael Tirpan Kasımpaşa'yı öne geçiren golü attı.

23' Serkan Asan ceza alanı dışından köşeyi, iyi gördü ve topu ağlara gönderdi.

31'Nwakaeme skoru 2-1'e getiren golü attı. Yıldız oyuncu Serkan Asan'ın şutu gönderdiği noktadan aynı köşeye vurdu ve yine kaleci Ramazan'ı avladı.

38' Nwakaeme sol kanattan aldığı topla ceza alanına girdi ve harika bir gol atarak Trabzonspor'a 3-1'lik üstünlüğü getirdi.

41' Yusuf Erdoğan Kasımpaşa adına farkı 1'e indiren golü attı, skor şimdi 3-2...

İlk yarı Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

57' Kasımpaşa penaltı kazandı...

58' Aytaç'ın penaltısını köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan Çakır kurtardı.

87' Edgar Le'nin kendi kalesine attığı golle skor şimdi 3-3...