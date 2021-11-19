2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Adana Demirspor maçı 22 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Adana Demirspor maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Altay - Adana Demirspor maçını hakem Suat Aslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.