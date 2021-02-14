Trabzonspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Trabzonspor sahasında Gaziantep ile 13.02.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Trabzonspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?
Trabzonspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Trabzonspor, Gaziantep maç sonucu:
|Trabzonspor
|Gaziantep
|1
|0
Trabzonspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın
Trabzonspor, Gaziantep maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 16:00
Trabzonspor Gaziantep Maçının Hakemleri
Zorbay Küçük(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 29. Yunus Mallı, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Anastasıos Bakasetas,67.dk (f)
Kartlar
Çift Sarı Kart Anthony Nnaduzor Nwakaeme 90+6.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Caleb Ansah Ekuban 85.dk, Anastasıos Bakasetas 90.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 90+2.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Sarı 85.dk, Yunus Mallı 90.dk, Benık Tunanı Afobe 90+2.dk
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 15. Ertuğrul Ersoy, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 74. Amedej Vetrih, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 88. Furkan Soyalp, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin
Teknik Sorumlu
Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ertuğrul Ersoy 75.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 60.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 89.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Güray Vural 90.dk, Muhammet Demir 90.dk, Oğuz Ceylan 84.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 84.dk, Osama Rashıd 46.dk
Oyuna Girenler
Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 90.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 90.dk, Bilal Başacıkoğlu 84.dk, Kenan Özer 84.dk, Amedej Vetrih 46.dk
Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|51
|21
|2
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|3
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|45
|7
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Gaziantep FK
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|38
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|37
|6
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|26
|2
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|16
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|17
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|18
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor