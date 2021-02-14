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Trabzonspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Trabzonspor sahasında Gaziantep ile 13.02.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Trabzonspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?

Trabzonspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Gaziantep maç sonucu:

TRABZONSPOR GAZİANTEP
Trabzonspor Gaziantep
1 0

Trabzonspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 16:00

Trabzonspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 29. Yunus Mallı, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Anastasıos Bakasetas,67.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Anthony Nnaduzor Nwakaeme 90+6.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 60.dk

Oyundan Çıkanlar

Caleb Ansah Ekuban 85.dk, Anastasıos Bakasetas 90.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 90+2.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Sarı 85.dk, Yunus Mallı 90.dk, Benık Tunanı Afobe 90+2.dk

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 15. Ertuğrul Ersoy, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 74. Amedej Vetrih, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 88. Furkan Soyalp, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ertuğrul Ersoy 75.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 60.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 89.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 90.dk, Muhammet Demir 90.dk, Oğuz Ceylan 84.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 84.dk, Osama Rashıd 46.dk

Oyuna Girenler

Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 90.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 90.dk, Bilal Başacıkoğlu 84.dk, Kenan Özer 84.dk, Amedej Vetrih 46.dk

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe24163547265121
2Galatasaray23153547184829
3Beşiktaş23153550264824
4Trabzonspor2413653124457
5Alanyaspor23125640234117
6Hatayspor23115739293810
7Gaziantep FK2410863729388
8Fatih Karagümrük2410773731376
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor23788293029-1
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe236893230262
13Kasımpaşa237511253626-11
14Çaykur Rizespor246810294126-12
15Kayserispor246711172825-11
16BB Erzurumspor246711233625-13
17Konyaspor226610272824-1
18Başakşehir FK236611274124-14
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü235414263919-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları

12.02.2021Çaykur Rizespor0-2BB Erzurumspor
13.02.2021Kayserispor0-0MKE Ankaragücü
13.02.2021Fatih Karagümrük1-2Fenerbahçe
13.02.2021Trabzonspor1-0Gaziantep FK
14.02.2021Hatayspor Alanyaspor
14.02.2021Konyaspor Denizlispor
14.02.2021Galatasaray Kasımpaşa
14.02.2021Göztepe Başakşehir FK
15.02.2021Gençlerbirliği Beşiktaş
15.02.2021Antalyaspor Yeni Malatyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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