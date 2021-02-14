Trabzonspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Trabzonspor sahasında Gaziantep ile 13.02.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Trabzonspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu? Trabzonspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Trabzonspor, Gaziantep maç sonucu: Trabzonspor Gaziantep 1 0 Trabzonspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 16:00

Trabzonspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 29. Yunus Mallı, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Anastasıos Bakasetas,67.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Anthony Nnaduzor Nwakaeme 90+6.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 60.dk

Oyundan Çıkanlar

Caleb Ansah Ekuban 85.dk, Anastasıos Bakasetas 90.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 90+2.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Sarı 85.dk, Yunus Mallı 90.dk, Benık Tunanı Afobe 90+2.dk

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 15. Ertuğrul Ersoy, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 74. Amedej Vetrih, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 88. Furkan Soyalp, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ertuğrul Ersoy 75.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 60.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 89.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 90.dk, Muhammet Demir 90.dk, Oğuz Ceylan 84.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 84.dk, Osama Rashıd 46.dk

Oyuna Girenler

Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 90.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 90.dk, Bilal Başacıkoğlu 84.dk, Kenan Özer 84.dk, Amedej Vetrih 46.dk

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 51 21 2 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 45 7 5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Gaziantep FK 24 10 8 6 37 29 38 8 8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 37 6 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 26 2 13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 16 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 17 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 18 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları