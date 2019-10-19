Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep FK maç özeti

Süper Lig´de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8’inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

26' Trabzonspor'da Jose Sosa, Diarra'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

21' Chibsah çok uzaklardan şansını denedi ancak çok farklı şekilde dışarı çıktı.

Pozisyon 19' Gaziantep FK etkili geldi! Savunma arkasına atılan topta Twumasi ceza sahasına girdi ancak kaleci Uğurcan pozisyonu erken sezerek çıktı ve topun sahibi oldu.

Pozisyon 15' Trabzonspor savunma arkasına atılan uzun paslarla iki gol buldu, bu şekilde tehlikeler üretmeye de devam ediyorlar.

Ev Sahibi Golü 14' GOL! Bu defa Sturridge'in uzun pasıyla topla buluşan Sörloth, kaleciyi de geçip topu boş kaleye gönderdi.Gol - Alexander Sörloth

Ev Sahibi Golü 9' GOL! Sosa'nın savunma arkasına koşu yapan Sörloth'a uzun pasının ardından Sturridge'e pasını verdi. Yıldız forvet gelişine bir vuruşla ağları buldu.Gol - Daniel Sturridge

Pozisyon 6' Trabzonspor etkili geldi! Ceza yayı üstünde topla buluşan Nwakaeme şutunu çekti savunma son anda araya girdi.

Pozisyon 2' İlk atak Trabzonspor'dan! Sosa'nın kullandığı kornerde Hüseyin'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

Trabzonspor - Gaziantep FK İlk 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode