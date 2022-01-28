İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte bulduEzberleri bozdu! İslam Memiş'in gram altın yorumu yatırımcıları kuyumculara dökecek! Bu yıl içinde 1450 lirayı...Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!On Numara sonuçları 28 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 28 Ocak 2022Oyuncu Melisa Döngel'in yeni imajı beğenilmedi!Prof. Gökhan Çapoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökhan Çapoğlu BiyografisiKılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamalarını MHP affetmedi! "Bu açıklamayı yapan, olsa olsa HDP eş başkanı olur"Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?Adrian Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Adrian Öztürk'ün biyografisi...NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!

Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!

Trabzonspor'da sezona etkili bir başlangıç yapan ancak ağır bir sakatlık yaşanan Gervinho'nun akıbeti merak edilirken bordo-mavili ekipten oyuncuyla ilgili yeni bir hamle yapıldı.

Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Gervinho, zaman zaman etkili oyunuyla dikkat çekmişti. Trabzonpspor'un kanatlardaki rotasyonuna da katkı sağlayan oyuncu yaşadığı ağır sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Bordo-mavili takımın oyuncunun durumuyla ilgili olarak nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken yapılan açıklamada Gervinho'nun sözleşmesinin sonlandırıldığı açıklandı.

YABANCI OYUNCU KURALI ETKİLİ OLDU

Çaykur Rizespor karşılaşmasında çapraz bağları kopan oyuncunun yerine bir transfer yapan Trabzonspor, takımdaki yabancı sınırlamasına takılmamak adına Gervinho ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Daha önce Edgar İe'de de aynı yolu izleyen bordo-mavili ekip bu kez ise oyuncuyla yeni sözleşme de imzaladı.

Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!

SÖZLEŞMESİNDEKİ HAKLAR KORUNDU

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT