Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Gervinho, zaman zaman etkili oyunuyla dikkat çekmişti. Trabzonpspor'un kanatlardaki rotasyonuna da katkı sağlayan oyuncu yaşadığı ağır sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Bordo-mavili takımın oyuncunun durumuyla ilgili olarak nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken yapılan açıklamada Gervinho'nun sözleşmesinin sonlandırıldığı açıklandı.

YABANCI OYUNCU KURALI ETKİLİ OLDU

Çaykur Rizespor karşılaşmasında çapraz bağları kopan oyuncunun yerine bir transfer yapan Trabzonspor, takımdaki yabancı sınırlamasına takılmamak adına Gervinho ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Daha önce Edgar İe'de de aynı yolu izleyen bordo-mavili ekip bu kez ise oyuncuyla yeni sözleşme de imzaladı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ HAKLAR KORUNDU

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur." ifadelerine yer verildi.