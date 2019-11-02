Trabzonspor - Göztepe: 0-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira x, Hüseyin x, Fernandes x, Novak x, Sosa xx, Doğan x (Dk. 46 Kamil Ahmet x), Yusuf xxx, Ahmet Canbaz x (Dk. 46 Avdijaj x) (Dk. 82 Koray x), Nwakaeme x, Sörloth x

GÖZTEPE: Beto xxx - Gassama xx (Dk. 46 Murat xx), Alpaslan xxx, Titi xxx, Berkan xxx, Borges xxx, Castro xxx, Soner xx (Dk. 89 Atınç), Mossoro xxx, Halil xx (Dk. 70 Deniz x), Jerome xxx

GOL: Dk. 31 Jerome (Göztepe)

SARI KARTLAR: Gökhan Kandemir (Yardımcı antrenör) (Trabzonspor) - Soner, Jerome, Mossoro (Göztepe)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo mavililer bu sonuçla 9 maç sonra evinde kaybederken, ligde üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Ligde iki maçtır kazanamayan konuk ekip ise bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırdı.

10'uncu dakikada Yusuf Sarı orta sahada rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Sörloth'un koşu yoluna aktardı. Sörloth topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

15'inci dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında Halil Akpınar penaltı noktası yanından röveşata vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

31'inci dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

37'nci dakikada Doğan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Beto son anda kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Ahmet Canbaz'ın cesa sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Beto kontrol etmeyi başardı.

47'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ceza sahası içine ortasında Nwakaeme'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

53'üncü dakikada Soner'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şut üstten dışarıya çıktı.

62'nci dakikada Sosa'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

75'inci dakikada Yusuf'un sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında arka direkte topla buluşan Avdijaj'ın kaleye gönderdiği şutta Beto son anda ayağıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1'inci dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında Koray'ın altıpas üzerinden kafayla kaleye gönderdiği topu Beto son anda kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Pereira'nın sağ kanttan ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA