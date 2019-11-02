Trabzonspor Göztepe | İlk yarıda tek gol var

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı’nda oynanan Trabzonspor-Göztepe maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

STAT: Medical Park

SAAT: 17:30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Fırat Aydınus

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Hosseini, Abdurrahim, Cafer, K. Ahmet, Fıratcan, Avdijaj, Koray

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Murat, Yalçın, Yasin, Batuhan, Napoleoni, Deniz, Eren

TRABZONSPOR’DA ALTI EKSİK

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sturridge ve Ogenyi Onazi kadroda yer almıyor.

Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Göztepe’de istifa eden Tamer Tuna’nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkarıyor. Göztepe’de sakatlıkları bulunan Poko ve Serdar Gürler forma giyemiyor.

AHMET CANBAZ VE CAFER TOSUN İLK KEZ

Trabzonspor’un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11’de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen’den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destekte bulundu.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Aşağıdaki link üzerinden Trabzonspor Göztepe maçını canlı izleyebilirsiniz. Link üzerinden yapacağınız üyelik işlemleri ücret gerektirebilir.

TRABZONSPOR DÖRT MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, Göztepe karşısında da galibiyeti hedefliyor. 16 puanla lider Alanyaspor’un 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Göztepe maçını kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 23’üncü kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Göztepe’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.