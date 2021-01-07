Trabzonspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında Göztepe ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Trabzonspor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? Trabzonspor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Trabzonspor, Göztepe maç sonucu: Trabzonspor Göztepe 1 0 Trabzonspor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 16:00

Trabzonspor Göztepe Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 38. Ahmet Canbaz, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 70. Ahmetcan Kaplan, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Caleb Ansah Ekuban,28.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Seyedmajıd Hosseını 11.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Parmak 81.dk, Abdülkadir Ömür 86.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 72.dk

Oyuna Girenler

Kamil Ahmet Çörekçi 81.dk, Joao Pedro Da Sılva Pereıra 86.dk, Benık Tunanı Afobe 86.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 72.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 99. Stefano Napoleonı, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 22. Brown Aıde Ideye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 20. Lamine Gassama, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 10. Jose Marcıo Da Costa, 80. Beykan Şimşek, 30. Yalçın Kayan, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Atınç Nukan 59.dk, Sarı Kart Berkan Emir 18.dk, Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Berkan Emir 46.dk, Stefano Napoleonı 81.dk, Marko Mıhojevıc 86.dk

Oyuna Girenler

Dzenan Burekovıc 46.dk, Burak Süleyman 81.dk, Beykan Şimşek 86.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 21 -7 12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 19 2 14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 19 -7 17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları