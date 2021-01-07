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Trabzonspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında Göztepe ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Trabzonspor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

Trabzonspor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Göztepe maç sonucu:

TRABZONSPOR GÖZTEPE
Trabzonspor Göztepe
1 0

Trabzonspor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 16:00

Trabzonspor Göztepe Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 38. Ahmet Canbaz, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 70. Ahmetcan Kaplan, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Caleb Ansah Ekuban,28.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Seyedmajıd Hosseını 11.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Parmak 81.dk, Abdülkadir Ömür 86.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 72.dk

Oyuna Girenler

Kamil Ahmet Çörekçi 81.dk, Joao Pedro Da Sılva Pereıra 86.dk, Benık Tunanı Afobe 86.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 72.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 99. Stefano Napoleonı, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 22. Brown Aıde Ideye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 20. Lamine Gassama, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 10. Jose Marcıo Da Costa, 80. Beykan Şimşek, 30. Yalçın Kayan, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Atınç Nukan 59.dk, Sarı Kart Berkan Emir 18.dk, Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Berkan Emir 46.dk, Stefano Napoleonı 81.dk, Marko Mıhojevıc 86.dk

Oyuna Girenler

Dzenan Burekovıc 46.dk, Burak Süleyman 81.dk, Beykan Şimşek 86.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Gaziantep FK1687130173113
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük165652522213
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Antalyaspor17566182521-7
12Çaykur Rizespor16556212920-8
13Göztepe164752119192
14Sivasspor16475172019-3
15Başakşehir FK16547222719-5
16Gençlerbirliği16547182519-7
17Kasımpaşa16547182619-8
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor16349162713-11
20Kayserispor16349102113-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor1-0Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği3-1Hatayspor
06.01.2021Denizlispor0-1Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş6-0Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK1-0BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor3-1Fatih Karagümrük
07.01.2021FenerbahçeAlanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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