Trabzonspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında Göztepe ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Trabzonspor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Trabzonspor, Göztepe maç sonucu:
|Trabzonspor
|Göztepe
|1
|0
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Trabzonspor, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 16:00
Trabzonspor Göztepe Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 38. Ahmet Canbaz, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 70. Ahmetcan Kaplan, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Caleb Ansah Ekuban,28.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Seyedmajıd Hosseını 11.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulkadir Parmak 81.dk, Abdülkadir Ömür 86.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 72.dk
Oyuna Girenler
Kamil Ahmet Çörekçi 81.dk, Joao Pedro Da Sılva Pereıra 86.dk, Benık Tunanı Afobe 86.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 72.dk
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 99. Stefano Napoleonı, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 22. Brown Aıde Ideye
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 20. Lamine Gassama, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 10. Jose Marcıo Da Costa, 80. Beykan Şimşek, 30. Yalçın Kayan, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Atınç Nukan 59.dk, Sarı Kart Berkan Emir 18.dk, Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Berkan Emir 46.dk, Stefano Napoleonı 81.dk, Marko Mıhojevıc 86.dk
Oyuna Girenler
Dzenan Burekovıc 46.dk, Burak Süleyman 81.dk, Beykan Şimşek 86.dk
Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Antalyaspor
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|21
|-7
|12
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|13
|Göztepe
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|19
|2
|14
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Gençlerbirliği
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|19
|-7
|17
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|20
|Kayserispor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|3-1
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|0-1
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|6-0
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|1-0
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor