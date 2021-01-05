Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Göztepe toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, 16 maçta 23 puan toplayarak ligin 7. sırasında yer alıyor. Göztepe ise 15 maçta 19 puan ile 11. sıradaki yerini aldı. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Trabzonspor ve Göztepe arasında oynanacak. Karşılaşma, Medical Park Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Trabzonspor-Göztepe maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.