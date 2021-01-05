6 Ocak Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2020? Emekli Ocak zammı 2020 belli oldu mu?Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuVan Spor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHekimoğlu Trabzon 2 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGümüşhanespor 1 - 0 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHrant Dink davasında flaş gelişme: Jandarma istihbarat görevlileri Veysel Şahin ve Volkan Şahin tutuklandı!Zonguldak Kömürspor 1 - 2 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKahramanmaraşspor 1 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Göztepe toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 

Trabzonspor, 16 maçta 23 puan toplayarak ligin 7. sırasında yer alıyor. Göztepe ise 15 maçta 19 puan ile 11. sıradaki yerini aldı. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Trabzonspor ve Göztepe arasında oynanacak. Karşılaşma, Medical Park Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Trabzonspor-Göztepe maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ