Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29. hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak maçı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Trabzonspor– Göztepe maçı canlı izle | Trabzonspor– Göztepe Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın linki haberimizde...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak maç, 12 Mart 2022 Cumartesi bugün Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Trabzonspor– Göztepe maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki heyecan dolu karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports HD 1'i izlemek için Trabzonspor– Göztepe Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Aytaç, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic