Trabzonspor Göztepe maçı özet izle | Trabzonspor Göztepe maç özeti

İki takım Trabzonspor Göztepe karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Trabzonspor Göztepe maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Trabzonspor Göztepe maç özeti...

Trabzonspor Göztepe maçı özet izle

Trabzonspor evinde konuk ettiği Göztepe'ye boyun eğdi. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi ataklarından sonuç alamadı ve 3 puan kaybederek liderlik yarışında darbe aldı.

Trabzonspor Göztepe maçı ile Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyordu ancak karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı..

Trabzonspor Göztepe maç özeti

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un konuğu Göztepe'ydi. Bordo-mavililer, birçok net fırsattan faydalanamadığı maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Fırtına, 4 maç aradan sonra kaybederken Tamer Tuna'nın istifası sonrası maça kaleci antrenörü Suat Arıcan'la çıkan İzmir temsilcisi 2 haftanın ardından galip geldi.

Göztepe'de tecrübeli file bekçisi Beto, kurtarışlarıyla galibiyetin mimarı oldu.

İLK TEHLİKE TRABZON'DAN

Maçta 9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti. 21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.

Kullanıcılar Trabzonspor Göztepe maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Trabzonspor Göztepe maç özeti...

JEROME, GÖZ-GÖZ'Ü ÖNE GEÇİRDİ

31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

BETO'DAN İNANILMAZ KURTARIŞLAR

İkinci yarıya Trabzonspor, baskılı başladı. 68. dakikada Pereira'nın içeri çevirdiği topa Sörloth ve Nwakaeme vuramadı. 73. dakikada ise çok önemli bir an yaşandı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan çevirdiği topa Avdijaj arka direkte vurarken kaleci Beto yakın mesafeden ayaklarıyla golü önledi. 90+1'de Pereira'nın ortasında Koray'ın kafa vuruşunu yine Beto muhteşem çıkardı. 90+4'te Pereira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Son saniyede Novak'ın kafası az farklı dışarı çıkarken mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.