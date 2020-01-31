Trabzonspor Guilherme Costa Marques'i kadrosuna kattığını duyurdu

Trabzonspor, Guilherme Costa Marques'i 100 bin euro'luk kiralama bedeli karşılığında GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'nden kadrosuna kattığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama;

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir."

Trabzonspor, Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

Oyuncunun maaşı için yapılan açıklamada, "2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

"TRABZONSPOR'U ŞAMPİYONLUK İÇİN TERCİH ETTİM"

Trabzonspor'un flaş transferi Guilherme, büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu "Trabzonspor'u şampiyonluk için tercih ettim" diye konuştu.

GUİLHERME KİMDİR?

Guilherme 21 Mayıs 1991 Brezilya doğumlu, Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.

Trabzonspor, Guilherme'yi 100 bin euro'luk kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.