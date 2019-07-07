Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor günü tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.00'da başlayan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Birinci gruptaki oyuncular maksimum aerobik ve hız testi yaparken, ikinci gruptaki oyuncular ise antrenman maçı gerçekleştirdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure yer almadı. Tedavilerine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, yarın 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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DHA