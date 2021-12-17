Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor -Hatayspor canlı izle | Trabzonspor - Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR -HATAYSPOR CANLI İZLE

Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Medical Park Stadyumunda saat 16.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Tarık Ongun yapıyor.

TRABZONSPOR -HATAYSPOR CANLI İZLE

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki maç BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 3, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11 KADROSU

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon Falette, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)