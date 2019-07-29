Trabzonspor - Hellas Verona: 1-1

STAT: Bad Zell

HAKEMLER: Achim Untergasser xx, Roland Brandner xx, Andreas Rothmann xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx(Dk.46 Arda x)- Serkan xx(Dk. 70 Pereira x), Hüseyin xx(Dk.46 Hosseini xx), Ahmet Baha xx(Dk.71 Kerem xxx), Novak xx- Doğan xx(Dk.62 Cafer xx), Ahmet Canbaz x(Dk.62 Behlül xx)- Andjusic x(Dk. 46 Ekuban xx), Murat Cem x(Dk.46 Nwakaeme xx), Avdijaj xx(Dk.75 Ahmet Eren x)- Koray x(Dk.62 Muhammet xx)

HELLAS VERONA: Silvestri xx(Dk.46 Radunovic xx)- Rrahmani xx(Dk.69 Crescenzi x), Empereur xx(Dk. 69 Kumbulla x), Dawidowicz xx(Dk.69 Marrone x), Vitale xx(Dk.69 Balkovec x)- Faraoni xx(Dk.69 Henderson x), Veloso xxx(Dk.69 Danzi x), Badu xx(Dk.69 Ragusa x)(Dk.82 Almici x), Zaccagni xx(Dk.69 Di Gaudio x)- Tupta xx(Dk.69 Lee Seung x), Di Carmine xx(Dk.69 Pazzini x)

GOLLER: Dk. 81 Kerem (Trabzonspor) - Dk. 27 Velosa (Verona)

SARI KARTLAR: Empereur, Pazzini (Verona)

Trabzonspor, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya'nın Hellas Verona takımı ile karşı karşıya geldi. Bad Zell Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Verona'nın üstünlüğüyle tamamlanırken, karşılaşma ise 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla bordo mavililer kampta oynadığı 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı.

Bu maçla birlikte Avusturya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan bordo mavililer, TSİ 00.30'da Trabzon'a dönecek ve 2 Ağustos'ta Trabzon'da yeniden çalışmalara başlayacak.

NOVAK İLK KEZ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Avusturya kampında oynanan ilk üç hazırlık maçında forma giyemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından Verona maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

EKUBAN SİFTAH YAPTI

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve Avusturya kampına gecikmeli olarak katılan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, Verona maçının kadrosunda yer aldı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Ganalı oyuncu, yeni sezon öncesi ilk maçına çıktı.

KARAMAN'DAN GENÇ AĞIRLIKLI KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Verona karşısında ağırlıklı olarak genç oyunculara görev verdi. Karaman'ın İtalya ekibi karşısında sahaya çıkardığı 11'de yeni transferlerden Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nemanja Andjusic ve Donis Avdijaj da yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA