Trabzonspor hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, dün yapılan koronavirüs testlerinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.''

Kaynak: DHA