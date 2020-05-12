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Trabzonspor hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, dün yapılan koronavirüs testlerinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Trabzonspor hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, dün yapılan koronavirüs testlerinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.''

Kaynak: DHA


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