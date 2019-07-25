Trabzonspor - Hoffenheim: 3-3

STAT: Hofmaninger

HAKEMLER: Almir Baruciç xx, Mario Scharinger xx, Savaş Çalışkan xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Pereira xx (Dk.61 Kamil Ahmet xx), Hüseyin xx (Dk. 61 Doğan xx), Campi x (Dk. 61 Ahmet Baha x), Abdurrahim xx (Dk.61 Ahmet Eren x), Sosa xx (Dk.61 Ahmet Canbaz xx), Abdulkadir Parmak xxx (Dk.61 Cafer xx), Abdülkadir Ömür xx (Dk.61 Murat Cem x), Yusuf Yazıcı xxx (Dk. 46 Yusuf Sarı xxx), Nwakaeme xx (Dk.61 Avdijaj xx), Muhammet Akpınar xx (Dk. 61 Koray xx)

HOFFENHEIM: Pentke xx (Dk. 46 Stolz xx) - Nordtveit xx, Akpoguma xx, Bicakcic xxx, Stafylidis xxx, Berent xx, Amiri xxx (Dk. 65 Riberio x), Adamyan xxx, Rupp xxx, Bittencourt xx (Dk. 74 Khan Amid x), Szalai xxx

GOLLER: Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 27 Abdulkadir Parmak, Dk. 85 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 41-46 Szalai, Dk. 45 Amiri (Hoffenheim)

SARI KARTLAR: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Szalai (Hoffenheim)

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile karşı karşıya geldi. Hofmaninger Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

CAMPI İLK KEZ

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi, Hoffenheim maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı.

NOVAK RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da sağ ayağında hissettiği ağrı nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan sol bek oyuncusu Filip Novak, Hoffenheim maçında riske edilmeyerek oynatılmadı. Novak'ın ciddi bir sakatlığının bulunmadığı kaydedildi.

EKUBAN DA KAMPA KATILDI

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle izin verilen ve öğle saatlerinde kampa gelen Ganalı oyuncu, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti. Ekuban, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçını da saha kenarından izledi.

HOFFENHEIM ÜST ÜSTE İKİ MAÇ YAPTI

Trabzonspor'un Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını oynadığı Almanya ekibi Hoffenheim, bordo-mavili takımla oynadığı maç öncesi aynı sahada Verona ile başka bir hazırlık maçı oynadı. Hoffenheim her iki maça da farklı kadrolar ile çıktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bu arada Trabzonspor taraftarları Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken yer bulamayan taraftarlar saha kenarlarından maçı izlemek zorunda kaldı. Taraftarlar, bordo-mavili futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA